Come si dice gufata in svedese? Probabilmente bisognerebbe rivolgere la domanda a Oscar Hiljemark.



Il biondo centrocampista del Genoa, autore ieri del secondo gol nella sfida tra i rossoblu e la Roma, è infatti stato autore involontario di una clamorosa gaffe nei confronti del connazionale e avversario di giornata Robin Olsen.



Intervistato dal sito ufficiale del club più antico d'Italia nei giorni scorsi, Hiljemark aveva parlato in termini estremamente positivi del suo compagno di nazionale, nonché portiere della Roma, arrivando a definirlo "un gigante che arriva dappertutto".



Peccato che sotto i riflettori dell'Olimpico il suo amico Robin abbia fatto di tutto per smentirlo, incappando in due papere clamorose, di quelle che capitano al massimo una sola volta in un'intera carriera. Il fatto che la Var abbia annullato la seconda, non cancella la doppia figuraccia in cui è incappato ieri sera il buon Olsen al quale evidentemente i complimenti del compagno di nazionale non devono aver fatto troppo piacere.