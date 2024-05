Roma-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ultima all'Olimpico per la Roma dichiamata a difendere il sesto posto dalla Lazio e a nutrire ancora minime speranze per la Champions qualora l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League. I giallorossi se la vedono col Genoa che ha poco da chiedere ormai al campionato ma che ha dimostrato di attraversare un buon periodo di forma nelle ultime gare. Potrebbe essere l'ultima all'Olimpico per, ma anche per molti altri giocatori che rischiano di finire sul mercato. Torneràmentre Spinazzola sarà ancora out. All'andata finì 4-1 per il Grifone.

Roma-Genoa: domenica 19 maggio 2024. calcio d'inizio alle ore 20:45. Dazn.

La Roma ha finalmente avuto una settimana intera per poter preparare la partita e ha recuperato Paulo Dybala che quindi affiancherà Lukaku e probabilmente El Shaarawy in attacco anche se c'è la possibilità di vedere la doppia punta e quindi Big Rom con Abraham. Ottimismo anche per Paredes uscito acciaccato a Bergamo mentre in difesa è ballottaggio tra Ndicka e Smalling. Out Spinazzola a sinistra, tocca ad Angelino. In casa Genoa saranno ancora out Bani e Malinovskyi mentre dovrebbe recuperare Vitinha. In attacco c'è il solito Retegui.

(4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi(3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.All. Gilardino.