Ultima chiamata Champions per la, dopo ladi ieri e in vista delloi giallorossi sono impegnati questa sera a partire dallepresso lo Stadio Olimpico della Capitale in um match di vitale importanza contro il, valido per il posticipo dellaDopo l'ininfluente ma brutto stop di Plzen in Champions League, Eusebioe i suoi uomini necessitano di una vittoria convincente contro il Grifone, se vogliono sperare ancora nel quarto posto, distante al momento già cinque punti e occupato dal Milan: il tecnico abruzzese è inoltre appeso a un filo dopo le 7 sconfitte in 21 partite stagionali, con il nome di Paulo Sousa pronto a sostituirlo qualora dovesse andare male, già stasera. I capitolini non vincono infatti da cinque partite tra Champions e campionato (3 ko e 2 pari), più di un mese nel quale sono scivolati all'ottavo posto della classifica, mentre gli uomini di Cesarealla sua seconda gara sulla panchina del Genoa dopo il pari con la Spal, sono a secco di vittorie da 10 partite (5 ko e 5 pari) e cercano importanti punti salvezza, a più 5 sulla zona rossa, Assenti gli indisponibili De Rossi, El Shaarawy, Dzeko e lo squalificato Criscito.Roma imbattuta nelle ultime otto partite di campionato contro il Genoa: sette successi e un pareggio per i giallorossi. La Roma ha vinto tutte le ultime 12 partite casalinghe di campionato contro il Genoa: per i giallorossi è la striscia interna di successi più lunga di tutti i tempi contro una singola avversaria in Serie A. 21 punti in 15 partite di Serie A per la Roma, che non partiva così male dalla stagione 2011/12, quando alla terminò la stagione settima in classifica. La Roma ha segnato almeno due gol in sei delle ultime sette partite interne di campionato, perdendo 0-2 contro la SPAL: tre vittorie e tre pareggi nel parziale. In questo campionato con Davide Ballardini il Genoa ha mantenuto una media di 1.7 punti a partita, mentre nelle successive partite, sotto Ivan Juric e Cesare Prandelli, la media è scesa a 0.5. Il Genoa ha vinto solamente una delle ultime 13 trasferte di campionato: due pareggi e 10 sconfitte nel parziale.Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori diversi rispetto alla Roma in questo campionato (13). Nell’ultima giornata il Genoa ha recuperato un punto da situazione di svantaggio, portando a tre il totale in questo campionato: tuttavia la squadra rossoblu è quella che ne ha persi di più una volta sopra nel punteggio (14).Il giocatore della Roma Alessandro Florenzi ha realizzato tre gol contro il Genoa in Serie A, a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato. Krzysztof Piatek ha realizzato due degli ultimi otto gol del Genoa in Serie A, mentre aveva segnato nove dei precedenti 12.Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, Zaniolo, Kluivert.Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.