. La 24esima giornata iniziadi oggi allo stadio Olimpico con lo scontro fraLa prima sfida dopo la chiusura del mercato, con i giallorossi che arrivano alla gara nel pieno del caos generato dal futuro di Zaniolo, ma con tre vittorie consecutive alle spalle fra campionato e Coppa Italia. In attesa della sfida all'Inter - martedì il quarto di finale contro l'Inter -va a caccia di tre punti importanti nella lotta per entrare in Europa. Sergio Oliveira e Maitland-Niles sono le armi in più di questo periodo e di una sfida che la Roma affronta senza capitan Pellegrini. Il corso rossoblù, invece, è ripartito dal tecnicodopo l'esonero di Shevchenko e le speranze sono tante: a caccia di punti per cullare il sogno salvezza, ma soprattutto con tanti cambi da gestire in corsa. Non c'è più Caicedo, ma sono arrivati giocatori come Hefti, Ostigard, Calafiori, Piccoli, Amiri e Gudmundsson. E da lì il Genoa riparte.Quello di oggi sarà il confronto numero 110 in Serie A tra Roma e Genoa, con i precedenti a favore dei giallorossi: 53 vittorie contro le 32 degli ospiti e 24 pareggi. I ragazzi di Mourinho sono imbattuti da 15 partite in campionato contro i liguri (12 vittorie e 3 pareggi), mentre il Genoa è la squadra che non vince da più gare nei principali campionati europei, 20 (10 pareggi e 10 sconfitte). Un record negativo da fermare il prima possibile. Sarà una gara speciale per José Mourinho: la numero 100 in Serie A.​ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho​GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Ekuban, Yeboah, Destro. All. Blessin