Dopo il pareggio di San Siro con il Milan, la Roma si affaccia in Coppa Italia per affrontare il Genoa. Stadio Olimpico, ore 21: ottavi di finale contro una squadra che da quando ha promosso Alberto Gilardino come allenatore non ha mai perso. I rossoblù, infatti, sono terzi in classifica a -3 dalla Reggina seconda e nelle ultime quattro partite hanno totalizzato tre vittorie e un pareggio. L'ultima sconfitta è quella del 4 dicembre con ancora Blessin in panchina.



Da dopo il Mondiale la Roma di Josè Mourinho ha vinto col Bologna e pareggiato con il Milan, i giallorossi sono quinti insieme a Lazio e Atalanta con 31 punti e hanno pareggiato tre delle ultime cinque partite in campionato.