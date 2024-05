Di seguito i principali episodi da moviola di, gara valevole per la 37esima giornata diManganielloDei Giudici – MoroIv: CossoVar: PaternaAvar: PairettoMani di Llorente al limite dell'area, sul tiro di Retegui. Manganiello non vede, il Var non può intervenire perché il mani è fuori area.Colpo di testa di Lukaku e braccio di Vogliacco, ma aderente al corpo, arbitro e Var lasciano correre.ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Pellegrini; Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Mancini, Smalling, Kristensen, Renato Sanches, Aouar, Zalewski, Joao Costa, El Shaarawy, Azmoun, Abraham. All. Daniele De RossiGENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco De Winter, Vasquez, Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Ekuban, Retegui.A disposizione: Leali, Sommariva, Bani, Sabelli, Cittadini, Matturro, Haps, Thorsby, Bohinen, Gudmundsson, Malinovskyi, Vitinha, AnkeyeAll. Alberto Gilardino