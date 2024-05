Roma-Genoa: standing ovation dei tifosi giallorossi per Strootman

un' ora fa



I tifosi della Roma dimostrano di non aver scordato il contributo dato alla causa giallorossa da Kevin Strootman.



Il centrocampista olandese del Genoa che in settimana ha annunciato il suo imminente addio al Grifone, e probabilmente anche al calcio italiano, al termine dell'attuale stagione è stato accolto alla grande dal suo vecchio pubblico dell'Olimpico. Pubblico che al minuto 65 ha sottolineato la sua sostituzione con un lungo applauso e una standing ovation collettiva.



Strootman arrivò alla Roma nel luglio 2013, proveniente dal PSV Eindhoven. In giallorosso restò per cinque stagioni, collezionando 131 presenze complessive e 13 reti.