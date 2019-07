L'avventura, travagliata, di Gerson alla Roma è finita. Il brasiliano è passato, infatti, a titolo definitivo al Flamengo per 10 milioni più una percentuale del 10% da versare alla Roma in caso di futura rivendita. Il club di Rio si è fatto sotto all'ultimo minuto proprio mentre Gerson stava volando verso Mosca dalla Dinamo. Il centrocampista, ultimo anno alla Fiorentina in prestito, ha preferito il ritorno a casa. Negli ultimi giorni il papà procuratore aveva provato a bussare alla porta di Sabatini al Bologna ricevendo un rifiuto. Il suo aquisto aveva fatto scalpore perché Gerson si era presentando mostrando una maglia numero 10 col suo nome e chiedendo addirittura un mega bonus in caso di vittoria del Pallone d'Oro.