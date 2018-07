Dopo i tanti acquisti messi a segno, Monchi dovrà ora sfoltire una rosa troppo ampia prima di perfezionare i prossimi acquisti. Gerson potrebbe così andare in prestito all'Empoli e, dopo qualche tentennamento, il brasiliano si sta convincendo della soluzione toscana, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Lo stesso Di Francesco sta consigliando al calciatore la piazza di Empoli per giocare con continuità ed esplodere definitivamente, per poi tornare a Roma tra un anno.