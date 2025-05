A pochi minuti da Torino-Roma, la partita che potrebbe dare alla squadra di Claudio Ranieri l'accesso alla prossima Champions League, ha parlato Florent Ghisolfi. A Dazn il dirigente giallorosso ha fatto il punto sul prossimo allenatore.

ANNUNCIO - "Faremo un annuncio quando saremo pronti. Stasera è molto più importante la nostra partita. Dobbiamo stare concentrati sulla partita“.



IDENTIKIT - "Vogliamo scegliere il migliore possibile per la squadra, per il club, ma stasera dobbiamo stare concentrati sulla partita. Allenatore spagnolo come Xabi Alonso? Ci sono tanti nomi…"