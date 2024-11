Getty Images

Roma, Ghisolfi: "Dove sono i Friedkin? In Texas con la famiglia, ma li sentiamo sempre vicini"

29 minuti fa



Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Europa League contro il Tottenham: "I Friedkin non sono qui a Londra, sono in Texas per il giorno del ringraziamento con la famiglia. Abbiamo parlato, perché lo facciamo regolarmente su tutte le questioni relative alla Roma".



Li sente vicini?

"Sì, molto vicini, sempre vicini. Sono sempre col cuore alla Roma".



Hummels e Dybala come li state gestendo?

"Sono due cose differenti, Hummels si allena da settimane: lavora duramente per essere pronto quando l'allenatore lo chiama. Dybala ha avuto problemi muscolari, gestiti con lo staff medico. In questo periodo tutte le partite sono importanti, dobbiamo trovare l'equilibrio tra le prestazioni sportive e la gestione fisica. Stasera sono tutte e due pronti".