La parte giallorossa della Capitale parlerà francese., ma era nell’aria già da alcuni giorni, specialmente dopo le dichiarazioni da parte del presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivere, che aveva così parlato dopo l'ultima giornata di Ligue 1 pareggiata per 2-2 sul campo del Lille allenato dal portoghese Paulo Fonseca: "Ghisolfi va alla Roma e siamo contenti per lui. Abbiamo passato insieme degli anni belli, gli auguro il meglio".

LE PRIME MANOVRE DI GHISOLFI

, già nella Roma come osservatore, ma l'idea della società è quella di confermarlo con un ruolo più operativo nelle trattative., inoltre,: una figura sarà inserita come braccio operativo sulla formazione Primavera e sul mercato dei giovani, in modo che ci sia sempre più raccordo con la prima squadra; l'altra, invece, lavorerà insieme a Ghisolfi e Fontes sulla rosa A.

CHI E’ E COME LAVORA GHISOLFI

Ex calciatore professionista, Ghisolfi ha iniziato la carriera di allenatore lavorando in diversi club francesi per poi affermarsi come dirigente.Nel 2019 è stato nominato Direttore Sportivo del Lens, dove ha posto le basi della squadra che avrebbe conquistato una storica qualificazione in Champions League.Nel 2022 è approdato al Nizza come Direttore Sportivo, contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione della rosa della prima squadra e al suo ritorno nel calcio europeo.

