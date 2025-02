AFP via Getty Images

Florent, ds della, ha parlato a Sport Mediaset prima dei quarti di finale di Coppa Italia contro il"La coppa è molto importante perché siamo in ritardo in campionato e perché fa parte della tradizione della Roma. Stasera è una tappa importante contro una grande squadra"."E' un cammino che può aiutare per questo obiettivo"."Sono contento, abbiamo lavorato allineati e con sinergia tra il mister e il mio staff. Se consideriamo i paletti del Fair Play Finanziario non era facile, abbiamo fatto cinque uscite per cinque entrate e preso i nostri principali obiettivi. Stiamo preparando il futuro".

"Stiamo lavorando, sia sull'allenatore sia sulla squadra, ma adesso c'è Ranieri che sta facendo un gran lavoro su tre competizioni. Abbiamo fame, siamo pronti. Ancelotti? Ora Ranieri".