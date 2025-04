Il direttore sportivo della, Florent, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida fondamentale, il derby, contro lavalido per la 32esima giornata di Serie A. Inevitabile tornare a parlare del futuro della panchina giallorossa conche diventerà dirigente - o meglio Advisor - e con il casting che ha un nuovo identikit."Claudio sta facendo un buon lavoro. Sarà un consigliere sportivo vicino a me e vicina alla proprietà. Vogliamo costruire una dirigenza coesa e con coerenza, chiarezza e stabilità. Saremo insieme per lavorare con serenità".

"Cerchiamo un allenatore che avrà la stessa passione per il nostro progetto. Abbiamo un progetto grande, con il centenario nel 2027 e lo stadio, forse, nel 2028. Vogliamo un allenatore con la nostra stessa passione e allineato alla proprietà. Sono rimasti in pochi, abbiamo valutato i profili e stiamo lavorando per chiudere. Il nome non lo dico, non oggi, non stasera"."Dovbyk? L'ho detto anche a lui. Lui è al 50% del suo potenziale. Il giorno in cui arriverà all'80/90% potrà essere il miglior attaccante della Serie A per 3/4 anni".

"Saelemaekers e Abraham? Lui sta bene a Roma e noi stiamo bene con lui, cercheremo di lavorare per rendere definitivo questo trasferimento".