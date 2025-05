Roma, Ghisolfi: "Nuovo allenatore? Non confermo nessun nome. Svilar merita il rinnovo, ma c'è tempo"

Il direttore sportivo della, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida importantissima in chiave europea contro la Fiorentina. Ancora nessuna novità sul nuovo allenatore, mentre si procede spediti sul rinnovo di Svilar."Non sono qua per confermare o no il processo di scelta. Una scelta è una cosa importante, abbiamo le idee chiare, stiamo lavorando con il mister e con la proprietà e siamo allineati. La proprietà lo comunicherà al momento giusto"."Non voglio confermare i nomi, stiamo lavorando per il futuro ma è più importante il presente".

"Non abbiamo fretta perché la scadenza è 2027. Stiamo parlando siamo ottimisti, lui vuole restare a Roma e noi vogliamo continuare con lui. Non siamo in ritardo, lui lo merita questo rinnovo, ma noi dobbiamo tenere un equilibrio finanziario""