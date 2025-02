Getty Images

Roma, Ghisolfi: "Questo arbitro è giusto. L'Europa è difficile, visto Juventus, Milan e Atalanta?"

14 minuti fa

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, ha parlato a Sky nel pre-partita della gara di ritorno dei playoff di Europa League che vedranno i giallorossi affrontare il Porto all'Olimpico.



DOVBYK - "Non so esattamente l'entità dell'infortunio, ma non sembra grave. Lui è infortunato ma abbiamo Shomurodov che è fortissimo ed è pronto ad aiutare la squadra".



ARBITRI - "Lo conosco bene, è il miglior arbitro francese. È giovane ed è un arbitro giusto. Quanto successo all'andata è il passato"



AUTOSTIMA - "Dobbiamo essere intelligenti. Sappiamo l'importanza e le difficoltà di questi impegni europei, l'abbiamo visto con Juventus, Milan e Atalanta. Dobbiamo trovare la giusta attenzione e la giusta intensità, ma serve anche una bella connessione con i tifosi".