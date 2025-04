Roma, Ghisolfi: "Qui le aspettative sono altissime. Se non faccio un lavoro all’altezza me ne vado"

Getty Images

Il direttore sportivo della Romaè stato ospite dell'emittente televisiva francese After Foot di RMC Sport e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo presente nel club giallorosso:"Sto scoprendo un calcio diverso, perché l’Italia è davvero diversa dalla Francia. Ad esempio la Roma, oltre alla città che è semplicemente eccezionale, è un club diverso. Qui c’è una passione incredibile, sia nel calcio in generale che in tutti i settori, in particolare nei media come voi.".

"Non sono rimasto sorpreso., il che dimostra che ero riuscito ad essere efficace negli ultimi sei anni. I club lavorano molto con i dati in questo tipo di ruolo. Ma sì, sono felice. La Roma non si rifiuta. Sapevo che non sarebbe stato un contesto facile. Siamo qui per vivere belle esperienze. Non ci ho pensato due volte.".

"A Lens c’è passione, è un club popolare, lo stadio è sempre pieno e quando abbiamo vinto ho sentito l’affetto della gente. È difficile spiegare la differenza tra ciò che ho vissuto a Lens e alla Roma in termini di atmosfera. Qui la città è più grande e allo stesso tempo, a volte, sembra anche un piccolo villaggio.. È qualcosa di incredibile. È una passione che consuma le persone. Penso che qui in Italia tutti abbiano una squadra del cuore e a Roma è davvero impressionante".

. È proprio quello che stiamo cercando di fare in questo momento. Quindi ci vuole molta serenità e calma. Controllare una passione è difficile, non si può controllare. Penso che sia giusto dimostrare alle persone che siamo qui per costruire qualcosa e per farlo partendo dalle fondamenta. Il nostro lavoro non dà frutti domani. Non si fa in pochi giorni, ma bisogna far capire che stiamo dando il meglio per il club, soprattutto far capire che siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo nel lavorare per la Roma. E ogni mattina ci alziamo con la responsabilità di rendere felici le persone. Perché quando perdiamo, soffriamo anche noi. E questo è un ulteriore punto di forza. È un’esigenza forte che personalmente mi piace, perché mi spinge a superare me stesso, a dare il meglio".

. Porta serenità, la consapevolezza del proprio ruolo. Io sono straniero ma nel mio modo di fare, nei miei valori, l’identità è molto importante, così come il senso di appartenenza. È qualcosa che cerchiamo di mixare. Abbiamo anche fatto tornare persone che hanno questa identità. Penso a Federico Balzaretti, che ha lavorato anche un po’ in Francia.".