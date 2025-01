Roma, Ghisolfi: "Rensch e Frattesi? Vogliamo giocatori con la mentalità giusta"

Il ds della Romaha fatto il punto sul mercato giallorosso a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Genoa.- ha detto a Sky Sport - vogliamo un calciatore che porti continuità alla squadra, con la mentalità giusta per giocare nella Roma".- ". La cosa pià importante stasera è la partita contro un Genoa che in trasferta non ha mai perso da quando c'è Vieira. Noi arriviamo da cinque vittorie consecutive in casa, sarà una bella battaglia".

- "Forse possiamo convincere mister Ranieri, anche se ha detto che sarà un dirigente e penso che lo farà alla grande. Non voglio fare altri nomi, stasera voglio parlare solo di Claudio che sta facendo un lavoro incredibile., per me è una grande opportunità lavorare con lui. Sento che ha il sogno di portare la Roma ad alti livelli, e io farò di tutto per aiutarlo".