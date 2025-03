Roma, Ghisolfi: "Ricevute tante offerte per Soulè. Allenatore? Non ci sono novità"

AFP via Getty Images

A pochi minuti dall'inizio di Roma-Como Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi affrontati, a cominciare da quello dei rinnovi di Svilar e Paredes: "Avanti con entrambi. Non mi piace parlare di queste cose individuali prima di una partita importante come questa. Sarà difficilissima e siam concentrati".

ALLENATORE - "Non abbiamo fretta. C'è tempo e vogliamo fare la scelta giusta, senza perdere il focus sul presente. Con Ranieri abbiamo sempre affrontato l'argomento con trasparenza. Al momento non ci sono novità".

SOULE' - "Sono arrivate tante offerte, ma crediamo in lui. Nelle ultime partite ha giocato bene e spero che possa farlo anche oggi. Ha un potenziale enorme. Qui non è facile mettersi mostra, ma piano piano..."

CLASSIFICA - "Sarà importante per definire il budget di mercato della prossima stagione. Siamo in corsa in due competizioni: non molleremo nessuna delle due".