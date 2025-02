Roma, Ghisolfi: "Risposte dalla UEFA? No comment. Stiamo lavorando per il nuovo allenatore"

, responsabile dell’area tecnica della Roma, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Parma: ", dobbiamo oggi essere subito concentrati contro una bella squadra con qualità come il Parma che ha anche bisogno di punti"."E' un giocatore veloce, una grande qualità tecnica e che ha una grande intelligenza di gioco. Sono contento di vederlo in campo"."Ha un rinnovo automatico, non siamo troppo lontani sulle condizioni".A Sky Sport

TERZA ESCLUSIONE PER HUMMELS - "Niente di particolare, è una scelta dell'allenatore. E' calato un po' dalla partita di Milano, ma sta lavorando duramente e penso che giocherà giovedì".I NUOVI - "Sono due giocatori giovani con fisicità e qualità tecnica. Salah-Eddine è più veloce, ma anche Gourna-Douath è un ottimo giocatore. Il campo poi parlerà, io sono curioso di vederli".RISPOSTE DALLA UEFA? - "Non voglio parlarne prima della partita. Siamo concentrati sulla partita di Parma, non vogliamo mollare niente e quindi restiamo concentrati sul campo".

SCELTA NUOVO TECNICO - "Stiamo lavorando, sì. Ma c'è tempo per fare questa scelta, non è il momento di parlare neanche di questo visto che c'è una partita. Vedremo più avanti la questione allenatore".