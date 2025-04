Roma, Ghisolfi: "Un altro Ranieri? Non esiste, è unico. Ma non resta, rispettiamo la sua scelta"

Simone Gervasio

25 minuti fa



Il ds della Roma, Florent Ghisolfi, ha parlato a DAZN prima del big match contro la Juventus valido per la 31^ giornata. Queste le sue parole, in particolare riguardo alla scelta sul prossimo allenatore.



OBIETTIVO EUROPA - "Questa è una partita importante per la classifica e per la nostra gente. Juve-Roma è sempre una sfida speciale, vogliamo giocare per i nostri tifosi. Hanno sofferto in stagione e non ci hanno mai lasciato, se possiamo vincere vogliamo dargli una sorta di ringraziamento".



SVOLTA RANIERI - "Quando facciamo una scelta, speriamo sempre che sarà buona. Il mister sta facendo un lavoro incredibile, ha un'intelligenza diversa e un gran rapporto con la città e con il club. Se possiamo trovare un altro allenatore con lo stesso rispetto per il club, sarebbe perfetto. Un altro Ranieri? Non esiste, lui è unico. Convincerlo a restare? Dobbiamo rispettare la sua scelta e la sua storia"