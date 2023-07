In questo momento sono tante le trattative in ballo per Tiago Pinto: Morata, i centrocampisti e le uscite. Ma anche Paulo Dybala, il giocatore più importante tecnicamente e il più amato dai tifosi. Nelle ultime ore tra Roma e Milano sono sbarcati i suoi agenti Jorge Antun e Carlos Novel, è probabile che ci sarà un incontro con Tiago Pinto prima della partenza in Portogallo. A fine mese scade la clausola di Paulo per l'estero di 12 milioni e nonostante il giocatore si senta centrale al progetto giallorosso, un discorso economico andrà fatto col rinnovo che dovrebbe salire a 6 milioni inclusi i bonus.