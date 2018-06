Protagonista dell'evento Champions with Refugees Giuseppe Giannini, il Principe, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "Io ho vissuto due anni a Beirut, ho visto dal vivo tanti siriani che dalla loro terra venivano in Libano, ho visto tantissime persone che si rifugiavano a Beirut. Vedere tanti ragazzi giovani che vivono lontano dai loro affetti non è facile, credo che essere presenti sia importante".



SU NAINGGOLAN - "Nel calcio i cicli iniziano e finiscono, sia per le squadre che per i protagonisti. La Roma ha ritenuto opportuno venderlo, forse per portare forze nuove e giovani, pensando che Nainggolan avesse fatto il suo tempo. Dispiace, ha sempre dato tutto senza risparmiarsi, ma bisogna alle volte mettersi nei panni della società: i dirigenti importanti devono a volte prendere decisioni drastiche. Ora vedremo se sarà stato un bene o un male, ma bisogna rispettare le strategie dell'allenatore e della società".



SU PASTORE - "Non ha brillato eccessivamente a Parigi ma ha qualità. Speriamo che venendo in una nuova squadra possa ritrovare la forma che soprattutto a Palermo ha fatto vedere. Roma migliore con Pastore al posto di Nainggolan? Non lo so. A bocce ferme è difficile dare giudizi, possiamo dire che sicuramente Pastore, se dovesse partire subito titolare, dovrà essere inserito bene da Di Francesco, credo come mezzala. Penso che sia questo il ruolo in cui può essere titolare, altrimenti sull'esterno non credo abbia le caratteristiche che Di Francesco ama in quel ruolo. Pastore preferisce avere la palla sui piedi e inventare. È difficile dare un giudizio ora, aspettiamo perché non credo che la campagna acquisti finirà qui".



SU ALISSON - "Il Real ha già preso un altro portiere, forse quella porta è già occupata. Alisson è stato l'anno scorso un protagonista assoluto e lo sarà anche in futuro. Io sono tra quelli che avrebbero preferito vendere prima Alisson, prendere un buon portiere e rinforzare altri reparti. Avrei tenuto Nainggolan, un giocatore che a Roma era molto rappresentativo".



AFFARE NAINGGOLAN PER L'INTER? - "Aspettiamo gli eventi. Di certo Nainggolan a Roma ha fatto bene: era arrivato come una promessa ed è cresciuto. Speriamo che Santon si ritrovi ma è comunque un buon acquisto perché può essere un buon sostituto di Kolarov. Zaniolo è giovane, ha fatto molto bene in Primavera e credo che in prospettiva possa essere un ottimo esterno".