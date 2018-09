Giuseppe Giannini, ex numero 10 della Roma, parla a Il Romanista della situazione in casa giallorossa: "La Roma è brutta, le partite le abbiamo viste tutti, ma il problema, al momento, è che è pure vera. Se me l'aspettavo così? No, così no, anche se qualche presentimento che le cose non sarebbero andate bene, ce l'avevo. Lo tenevo per me, ma temevo che i risultati non sarebbero stati all'altezza delle attese".



SUL MERCATO - "Una semplice considerazione da ex giocatore e Capitano della Roma. E cioè che per giocare con la maglia giallorossa, non è sufficiente essere bravi tecnicamente. Roma è particolare. Per giocare qui bisogna avere carattere, rabbia, forza agonistica, la capacità di saper sopportare le pressioni. E la Roma uscita dal mercato non mi sembrava che che avesse la personalità per affrontare la stagione senza troppi problemi. Tutti hanno sbagliato, in buona fede ci mancherebbe, ma qualcosa che non va mi pare evidente che ci sia. Un problema, per esempio, è che la squadra è un po' troppo giovane".



SUL MERCATO - "Pellegrini fa fatica a giocare a due tocchi. Cristante va nello spazio ma più che darti una palla gol è uno che va a finalizzare una palla gol. E Pastore non è ancora quello che abbiamo visto a Palermo e Parigi. Il tutto è ingigantito dal fatto che qui stai a Roma. Guardate Defrel: in giallorosso ha fallito, a Genova sta facendo cose eccellenti. E poi vuoi sapere un'altra cosa? Nella Roma ci sono giocatori buoni, buonissimi, ottimi, ma se devo essere sincero per me manca qualità, quella che fa la differenza".