Giuseppe Giannini, il Principe di Roma, bandiera giallorossa, dice la sua sul futuro di Nicolò Zaniolo, finito nel mirino di Juve e inter. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Ora va lasciato sereno. La speranza di tutti i tifosi è non vederlo partire, è un gioiello. La Roma ha delle difficoltà economica, proprio per questo nei tifosi cresce la speranza di non veder partire i giovani campioni. All’ambiente serve fiducia”.