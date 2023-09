Quattro partite, quattro sconfitte, 7 gol presi. Svilar cercherà oggi di interrompere la sua maledizione europea cominciata col Benfica nel 2017 contro il Manchester United di Mourinho quando diventò, scrive Il Corriere della Sera, il portiere più giovane in Champions a 18 anni (record poi battuto da Vandevoordt del Genk): 0-1 portandosi oltre la linea una punizione di Rashford, 0-2 al ritorno parando un rigore a Martial ma facendo autogol (tiro, palo, schiena) su Matic. Poi 0-2 col Basilea, sempre 2017, e il ko per 2-1 con la Roma (2022) in EL col Ludogorets.