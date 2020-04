Roma dopo Juventus e Parma: c'è l'accordo con i calciatori per la riduzione degli stipendi in relazione all'emergenza coronavirus e allo stop del calcio. Giocatori, Fonseca e staff hanno proposto al club giallorosso di rinunciare a 4 mensilità (da marzo a giugno) e, inoltre, si faranno carico di compensare la differenza retributiva per i dipendenti del club interessati dagli ammortizzatori sociali (cassa integrazione). Questo qualora il campionato non dovesse ripartire, se invece si potesse tornare in campo una parte delle quattro mensilità potrà essere ricompensata nei prossimi anni. Accanto alla squadra anche i dirigenti della Roma, che rinunciano a una mensilità.