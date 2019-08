La Roma è tornata a spingere con il Tottenham per Alderweireld, individuato come perfetto elemento per completare la retroguardia di Paulo Fonseca. Il difensore belga, da oltre un mese nel mirino dei giallorossi, è valutato quasi 30 milioni di euro dagli Spurs, che fino ad ora non hanno mai aperto ad uno sconto. Nei prossimi giorni, però, la situazione si può sbloccare a favore del club italiano.



I DETTAGLI - L'offerta della Roma è ferma a circa 20 milioni di euro: lontana dalla richiesta degli inglesi, ma comunque importante. Soprattutto perché Alderweireld ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. E la volontà del giocatore, convinto dal progetto Roma, e deciso a lasciare la Premier League potrà fare la differenza. E il fatto che i giallorossi abbiano riallacciato i contatti con il Tottenham nelle ultime ore è un segnale di come Petrachi faccia sul serio per il giocatore.



LAVORI IN CORSO - Strappare il sì del Tottenham non sarà facile, ma l'obiettivo della Roma è quello di fare leva sull'intesa di massima già trovata con il belga e sul fatto che il giocatore sia in scadenza. Con un piccolo sforzo da parte dei giallorossi, che possono alzare l'offerta a 22-23 milioni, la trattativa potrà davvero sbloccarsi. Giorni caldi, caldissimi con Alderweireld che resta in attesa di un segnale da Roma. Se in positivo o in negativo, lo sapremo presto...