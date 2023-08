L’ennesima telenovela per l’attaccante in casa Roma oggi vivrà una puntata chiave.L’agente di Duvan Zapata, infatti, ha raggiunto Bergamo per parlare direttamente con la dirigenza dell'Atalanta. Gasperini infatti non è più convinto di lasciarlo partire dopo l'infortunio di El Bilal Touré che rimarrà ai box fino a gennaio. L'obiettivo è provare a sbloccare l'affare. Dopo iniziali dubbi infatti anche Zapata si sarebbe convinto della destinazione Roma. Oggi dunque potrebbe essere una giornata decisiva per l'esito positivo o meno dell'operazione.