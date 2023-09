Sette rinforzi per José Mourinho, tante partenze ma sale il monte ingaggi. E' questo il bilancio del mercato estivo della Roma, il sito specializzato Calcio e Finanza analizza l'impatto delle operazioni sui conti giallorossi. Tre giocatori sono arrivati a titolo definitivo (Paredes, Ndicka e Aouar) e quattro in prestito (Lukaku, Renato Sanches, Kristensen e Azmoun), a fargli spazio quattro cessioni (Ibanez, Matic, Reynolds, Vilar), la conclusione dei prestiti di Wijnaldum e Camara, la conclusione dei contratti con Smalling - poi rinnovato -, Bianda e Camara, i prestiti di Shomurodov, Solbakken, Darboe e Vina.



SALE IL MONTE INGAGGI - Nel 2022/23 la Roma doveva sostenere una spesa pari a 55,9 milioni di euro per gli ingaggi netti (al lordo circa 88,3 milioni), ora la società di Dan Friedkin dovrà sostenere uno sforzo maggiore: 68 milioni netti, circa 104,7 milioni di euro lordi con un aumento dei costi su base annua di circa 16 milioni, circa il 18% in più. Il giocatore più pagato è Romelu Lukaku, Leandro Paredes aggangia Paulo Dybala e Tammy Abraham.



Sfoglia la nostra GALLERY per vedere tutti gli stipendi della Roma .