Il giorno dopo l'avvento ufficiale di Dan Friedkin come nuovo proprietario della Roma, gli ultras giallorossi gli hanno dato immediatamente il loro benvenuto, esponendo alcuni striscioni all'esterno della sede del club nel quartiere Eur. "Chiediamo trofei, campioni e rispetto delle nostre tradizioni. Dan ridacci lo stemma", recitava uno dei messaggi indirizzati al neo-patron da alcuni rappresentanti del tifo organizzato.



Non è mancato nemmeno un riferimento al suo predecessore James Pallotta, che si contraddistinto nei suoi 9 anni di gestione per un rapporto conflittuale con gli ultras. Che gli hanno dedicato il seguente striscione: A non rivederci mai più... James il presidente più inutile della storia", siglato da "i tuoi fottuti idioti".