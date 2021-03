Pau Lopez non riesce proprio a regalare sicurezza. Lo dimostra il dato preoccupante di 42 gol subiti. Un numero enorme, il peggiore delle prime sette squadre in classifica. Tra i nomi di portieri che si fanno per la prossima stagione, fa capolino quello di Cragno del Cagliari, accostato spesso alla Roma e in partenza in caso si retrocessione del Cagliari. E quello di Gollini dell’Atalanta per il quale c'è stato già un contatto a gennaio. In pole resta comunque Musso dell'Udinese.