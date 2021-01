Ha pagato con il licenziamento il pasticcio dei sei cambi con lo Spezia. Ma per Gianluca Gombar potrebbero riaprirsi presto le porte della Roma. Come riferisce il Corriere dello Sport l'ex team manager, licenziato all'indomani dell'eliminazione dei giallorossi dalla Coppa Italia assieme a Manolo Zubiria, nelle prossime settimane potrebbe essere reintegrato in società con un nuovo incarico meno in vista rispetto al precedente. Si parla a tal proposito di un possibile ruolo nella fondazione Roma Cares, l'ente benefico legato al club giallorosso.