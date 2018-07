Scottato dall’affare Malcom, Monchi continua a lavorare per rinforzare la Roma. In silenzio, a fari spenti, con convinzione ma senza fretta. L’esterno offensivo una necessità, ma non solo. Un nuovo regista da regalare a Di Francesco, quel N’Zonzi che lui stesso aveva portato a Siviglia nel 2015 dallo Stoke City. Una pista che assume ora dopo ora maggior concretezza, ma c’è un problema.



ACCORDO TROVATO - N’Zonzi, fresco campione del Mondo con la Francia, è in questi giorni in vacanza negli Stati Uniti, lì dove risiedono le alte sfere della società giallorossa. Di più: ieri era proprio a Boston, sede del quartier generale del presidente Pallotta. Non una casualità. Difatti, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il centrocampista è in continuo contatto con Monchi, con il quale avrebbe raggiunto un principio di accordo. Il Siviglia tentenna, ma la proposta di circa 25 milioni di euro (più bonus) della Roma sembra aver convinto gli andalusi. Tutti i pezzi del puzzle vanno via via incastrandosi, ma ne manca ancora uno: Maxime Gonalons.



INTOPPO GONALONS - Per chiudere l’operazione N’Zonzi la Roma deve prima vendere il centrocampista francese ex Lione. Ambientatosi lentamente e male nel calcio italiano, Gonalons piace a diverse squadre in Premier League. Su tutte, Crystal Palace ed Everton che, dopo aver avuto l’ok dalla Roma, hanno recapitato le loro offerte all’entourage del francese: tutte rispedite al mittente. Un addio con ogni probabilità solo rimandato, ma che al momento blocca le entrate.