Sirene inglesi per Gonalons, richiesto da Crystal Palace ed Everton. La Roma è pronta a lasciar partire il centrocampista francese per poi dare l'assalto al connazionale N'Zonzi del Siviglia: in alternativa piace il giovane Ndombelé del Lione.



Perso Malcom, il ds Monchi cerca un altro attaccante esterno. La Gazzetta dello Sport fa i nomi di Berardi (Sassuolo), Neres (Ajax) e Pulisic (Borussia Dortmund). Radio mercato parla anche di Cuadrado, che piace, ma la Juve non lo cede (no anche al Barça). Smentito pure uno scambio (con conguaglio) tra Suso e Perotti. L’argentino non si vuole muovere, così come El Shaarawy.