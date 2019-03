Di proprietà della Roma e in prestito al Siviglia, Maxime Gonalons, stando a quanto rimbalza dalla Spagna, vorrebbe proseguire la sua avventura con il club andaluso anche nella prossima stagione. Il centrocampista francese, infatti, in questa stagione martoriato dagli infortuni, avrebbe manifestato allo spogliatoio la volontà di non tornare alla Roma e la sua intenzione di restare al Siviglia, in cui tra l'altro è da poco tornato anche l'ex ds romanista, Monchi. Il francese, arrivato in giallorosso nell'estate del 2017, ha un contratto con il club capitolino fino al 30 giugno 2021.