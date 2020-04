In scadenza di contratto a giugno col Borussia Dortmund, Goetze sembra ora pronto a cambiare il suo futuro: il tedesco ha infatti assunto un nuovo procuratore (Reza Fazeli, con la sua agenzia International Soccer Management) e i nuovi progetti per il futuro guardano all'Italia e soprattutto alla Roma. Secondo quanto riportato dal tabloid “Bild”, il calciatore tedesco ha commentato così la decisione di cambiare procuratore: “Dopo intense considerazioni, ho deciso di ripianificare la mia carriera sportiva. Ho deliberatamente preso il tempo necessario per questo passaggio perché è un momento importante per il mio futuro e perché voglio separare il lato professionista da quello privato”.