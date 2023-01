"Sul momento di Zaniolo siamo tutti frastornati. - dice Francesco Graziani intervistato da La Gazzetta dello Sport - Non riesce ad esprimere le proprie potenzialità. E lo vedo troppo nervoso. In campo i grandi giocatori raramente rispondono male e riescono a celare il nervosismo. Per esigere il contratto che vorrebbe dalla Roma deve mostrare di essere quel tipo di calciatore".