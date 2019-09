La Roma perde Davide Zappacosta per un mese. Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado al soleo. Il calciatore arrivato in prestito dal Chelsea si era fermato per un problema muscolare nel riscaldamento precedente al derby con la Lazio e ora dovrà osservare un lungo periodo di stop. La speranza più ottimistica del club giallorosso è di riavere l'esterno per l'ultima partita del mese di settembre contro il Lecce, ma il rischio è di non recuperarlo prima della sosta per le nazionali di ottobre.