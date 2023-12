Porte girevoli in casa Roma. Alla corte di Mou potrebbe tornare presto Solbakken che ha messo insieme otto presenze senza neppure un gol o un assist in Grecia all'Olympiakos. L'attaccante norvegese aveva lasciato Roma in prestito con diritto di riscatto ma la sua avventura ha preso presto i crismi del flop e potrebbe comportare un presto ritorno in Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport.