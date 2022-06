Entra in gioco Jorge Mendes. Dopo i primi sondaggi da parte della Roma per Gonçalo Guedes ora si fa sul serio. I giallorossi sono interessati al giocatore del Valencia ma le richieste del club spagnolo finora erano state molto alte. Il maxi agente però avrebbe ottenuto un primo sconto e ne parlerà con Pinto in questi giorni milanesi. L'offerta romanista si aggira intorno ai 20 milioni e al momento è stata rispedita al mittente perché considerata troppo bassa. Il Valencia però ha bisogno di incassare e a meno che non ci sia una proroga dovrà vendere un pezzo pregiato entro il 30 giugno. Quindi nell'operazione potrebbe rientrare una contropartita come Diawara oltre al conguaglio di 20-22 milioni.