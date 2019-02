La fascia verde in casa Roma non è rappresentata solo da Zaniolo (italiano più giovane a fare una doppietta in Champions League). Secondo il Cies, la squadra giallorossa è il primo club italiano per minuti impiegati dai giocatori del vivaio nei 5 maggiori campionati europei dal 1/1/2014. Trentasette giocatori sparsi in 28 club per oltre 134mila minuti (il 21% di questi nella Roma). In testa a questa speciale classifica ci sono il Barcellona e subito dopo il Real Madrid