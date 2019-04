Ha due anni in meno del fratello che è già promesso sposo del Real Madrid. Ma Thorgan Hazard si prepara al grande salto nella prossima estate, lascerà il Borussia Moenchengladbach dopo un'altra stagione a livelli altissimi. Sì, Hazard junior (26 anni compiuti da poco) si è guadagnato un club più importante a suon di gol e assist quest'anno in Bundesliga ma il tentativo della Roma di portarlo nella Capitale è destinato a rimanere tale. Un desiderio che difficilmente potrà avverarsi visto il prepotente inserimento del Borussia Dortmund.



DA MONCHI AL PREZZO - L'idea nasce ancora con Monchi in dirigenza, lo spagnolo voleva portarlo in giallorosso specialmente di fronte alla prospettiva concreta di perdere Cengiz Under per la prossima estate. I dialoghi di gennaio hanno portato a un nulla di fatto; la Roma si è concentrata su luglio, ma adesso Hazard dà la priorità al Borussia Dortmund che vuole approfittare del suo contratto a scadenza nel giugno 2020 per renderlo un'opportunità di mercato da cogliere al volo. I giallorossi se non dovessero accedere alla prossima Champions League inoltre difficilmente farebbero investimenti di rilievo entro il 30 giugno, quando il Dortmund conta già di definire le intese per Thorgan Hazard. Che si allontana dalla Roma, adesso più che mai.