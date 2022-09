Ringrazia il palo esterno nell’unico pericolo vero che corre la sua porta. Poi ammira lo spettacolo e soffre l’umiditàPochi patemi ma solo perché ci sono pochi, pochissimi pericoli. Secondo tempo con maggiore coraggio.Si sposta al centro facendosi lasciare da Smalling il bugiardino per non avere effetti collaterali. Il primo è il giallo rimediato dopo 25 minuti. (1’st Smalling 6 Non può riposarsi, se lo metta in testa. Poco lavoro ma lo fa maledettamente bene.)Sorpresa di serata, ma nemmeno troppo visto che una mini prova era andata in scena anche ad Empoli. Buoni un paio di break che se non altro attestano buona volontà e attenzione. (1’st: sul mondo. Primo pallone e magia della Joya che sblocca una partita strana. Di un altro livello): Vede Celik davanti a lui dopo essere partito in vantaggio. Deve rimontare e ci prova già stasera ma lo fa con parsimonia per un tempo. Poi si scioglie anche luiOttanta in Europa, e il piglio non è mai cambiato. Gioca una marea di palloni, sempre a testa altaCammina su quel marciapiede che conosce a memoria. All’inizio qualche buca la schiva poi prova pure ad attraversare andando vicino al gol (19’st Camara 6: interessanti alcuni movimenti di infilata. Da rivedere con piacere)Primo tempo tra sprint mal riusciti e qualche dormita in difesa. Nella ripresa va sul vellutoDorme per un tempo. Poi si sveglia e sono dolori: assist per Dybala e “panzata” per il 2-0 che chiude i giochi (22’st Bove 6: cresce di giorno in giorno)Un po’ di rodaggio per scaldare il motore, nella ripresa aumenta i giri e diventa di nuovo decisivo con un assist che profuma di gol e tanti bei scambi con Belotti. L’ultimo porta al gol del Gallo (30’st Abraham sv: entra a coriandoli finiti): Fa espellere Tenho e tiene sotto assedio la difesa finlandese per un tempo. Poi diventa il puntale di un Alberto pre natalizio quasi perfetto. De Bellotti Gallico.7: Primo tempo compassato nonostante la superiorità numerica. Negli spogliatoi cambia pure la vernice alle pareti. E nella ripresa, col cambio modulo, è spettacoloHazard 6,5Hoskonen 6 (1’stArahuuri 5,5),Tenho 5Raitala 5,5Browne 6Hetemaj 6 (1’st Halme 5),Vaananen 5,5Lingman 5,5 ( 22’st Boujellab sv)Soi ri 5,5 ( 22’st Olusanya sv)Abubakari 6Hostikka 6 (23’ Peltola 5,5)All. Koskela 6