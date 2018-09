Hector Herrera si allontana dalla Roma. Il suo contratto con il Porto è in scadenza tra meno di un anno (giugno 2019), e diverse squadre speravano di acquistarlo nella prossima sessione di mercato per una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate. Al momento Herrera sta trattando con il Porto per il rinnovo, a cui chiede 3 milioni di euro l’anno. “È un orgoglio indossare questa maglia – ha dichiarato Herrera dopo la partita di ieri vinta contro il Setubal, la sua 200esima con la maglia del Porto – non avrei mai immaginato che avrei vissuto cose così belle nel calcio e oggi è un giorno in cui ho raggiunto un altro obiettivo. Sono molto felice e orgoglioso di essere in questo club e di indossare questa maglia. Oggi ho fatto la presenza numero 200, spero di farne molte altre“.