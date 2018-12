Roma-Herrera, non finisce mai. Le trattative per l’arrivo del centrocampista sembravano essersi interrotte dopo qualche segnale di riapertura nel discorso tra il messicano e il Porto per il rinnovo. Il contratto è in scadenza a giugno 2019 e già dal 1 gennaio potrà accordarsi con un club per l’estate, quando il trasferimento sarà a parametro zero. La dirigenza del Porto – riporta A Bola – ha definitivamente rinunciato alla possibilità di prolungamento, non volendo offrire le cifre richieste dall’entourage del giocatore. Su di lui c’è da tempo la Roma di Monchi, che intanto troverà da avversario negli ottavi di finale di Champions League tra febbraio e marzo.