Edin Dzeko continua a lavorare con grande professionalità con la Roma nel ritiro casalingo a Trigoria, ma presto il centravanti giallorosso lascerà la Capitale per accasarsi nell'Inter con cui ha già un accordo. La trattativa tra il bosniaco e i nerazzurri potrebbe subire un’accelerazione in questi giorni e chiudersi a 15 milioni. I segnali dalla Roma nelle ultime ore sono meno negativi rispetto al passato anche perchè Petrachi conta di chiudere entro fine mese per Higuain.