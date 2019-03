Higuain potrebbe vestire la maglia della Roma? La dirigenza giallorossa è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione e Maurizio Sarri sembra una figura piuttosto gradita, soprattutto da Franco Baldini. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, proprio lo stesso tecnico italiano potrebbe essere la chiave per il ritorno in Italia dell’attaccante argentino. E perché non proprio a Roma? Il Pipita sarebbe la soluzione ideale per sostituire Edin Dzeko che, nelle ultime ore, sembra essere il primo nella lista cessioni dalle parti di Trigoria (l’Inter alla porta) e che potrebbe salutare la capitale nella prossima finestra di mercato