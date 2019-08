Secondo Tuttosport, la trattativa per il passaggio di Gonzalo Higuain alla Roma è sfumata per "colpa" di Romelu Lukaku. Infatti, qualora l'attaccante belga fosse approdato alla Juventus, il Pipita avrebbe aperto alla cessione nella Capitale. Al momento, però, l'argentino vuole provare a conquistare Sarri in bianconero.