Roma-HJK Helsinki (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la seconda giornata del gruppo C nella fase a gironi di Europa League. Reduci dal successo nel posticipo di campionato a Empoli, i giallorossi sono chiamati al riscatto anche a livello internazionale. Dove, dopo aver vinto la Conference League nella passata stagione, settimana scorsa hanno perso in Bulgaria sul campo del Ludogorets, oggi impegnato a Siviglia contro il Betis.



Senza gli indisponibili Kumbulla, Wijnaldum, Darboe, Zalewski ed El Shaarawy, Mourinho rilancia Zaniolo titolare nel tridente d'attacco con Pellegrini e Belotti. Dybala e Abraham partono dalla panchina.

Dall'altra parte c'è una vecchia conoscenza della Serie A: Hetemaj, centrocampista ex Brescia, Chievo, Benevento e Reggina.

Allo Stadio Olimpico arbitra il romeno Petrescu, con l'olandese van Boekel al Var.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Vina; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.



HJK HELSINKI (3-5-2): Hazard; Raitala, Tenho, Hoskonen; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Abubakari, Hostikka. All. Koskela.